الإسكندرية تستعد لبدء مشروع خطة التعافي تداعيات فيروس كورونا

عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وزارة التنمية المحلية، وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

يأتي ذلك بعد اختيار مدينة الإسكندرية كواحدة من المدن التي ستشارك في وضع تصور على المستوى الدولي لأفضل الإجراءات التي يمكن اتباعها للتعافي والانتعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كوورنا، وذلك في نطاق المشروع المشترك بين وزارة التنمية المحلية والامم المتحدة للمستوطنات البشرية

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض فكرة المشروع والتصور العام والمدي الزمني للمشروع وآلية التنفيذ.

شارك في الإجتماع العديد ممثلون من جمعية رجال الأعمال، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والهيئة العامة للاستثمار بالإسكندرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الإسكان، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وإدارة "مشروعك"، وإدارة الشؤون المالية بالمحافظة.