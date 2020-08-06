وصول 30 جرارا أمريكيا جديدا لميناء الإسكندرية خلال أيام

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، وصول 30 جرارا أمريكيا جديدا خلال أيام، يتم شحنها بحرا من أمريكا متجهة لميناء الإسكندرية، وتسليمها لورش السكك الحديدية بالقاهرة،ّ إذ وصل حتى الآن نحو 70 جرارا جديدا من إجمالي 110 جرارات، موضحا أنّ العديد من الجرارات الجديدة دخلت الخدمة، ما أدى لتقليل أعطال القطارات التي كانت تحدث في السابق.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّ الهيئة تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدا، إضافة لإعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وإجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

ومن جهته، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الوطن"، أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

ولفت إلى أنّ الهيئة تعمل على إحداث طفرة كبيرة في منظوماتها الأساسية، موضحا أنّ الجرارات الجديدة ستعمل على إحداث طفرة كبيرة فى منظومة الجر بالسكة الحديد.

وأكد أنّه سيتم تدريب السائقين على كيفية قيادة الجرارات الجديدة قبل دخولها الخدمة، مضيفا أنّ الـ38 قطارا جديدا والذي تم الدفع بهما خلال عيد الأضحى، يعملون بصورة منتظمة، كما أنّ الهيئة تقدم خدمات ممتازة لجميع مرتادي القطارات.