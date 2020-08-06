بالفيديو.. تدمير 600 سيارة موديل 2021 بسبب انفجار بيروت

شهدت بيروت يوم الثلاثاء، كارثة كبيرة أصابت قلوب الشعوب العربية جميعا حزنا على عروس لبنان، حيث انفجر مرفأ بيروت ودمر محيطه من شدة الانفجار وراح ضحيته أكثر من 100 وفاة و أكثر من 3700 مصاب.

ودمر هذا الانفجار الكثير من السيارات الجديدة فى ميناء بيروت قد وصلت حديثا إلى الميناء ليستلمها الوكلاء فى لبنان وظهرت صورة توضح هذا الدمار الذى حل فى السيارات ونشر الإعلامى تامر بشير على صفحة برنامجه "دوس بنزين" فيديو يحكى فيه موظف فى توكيل شركة أودى فى بيروت تدمير 600 سيارة من أودى موديل 2021 بسبب الانفجار.

بالفيديو...تدمير 600 سيارة من أودى بسبب الانفجار