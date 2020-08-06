لبنان يطلب مساعدات دولية: انفجار بيروت خلف خسائر بمليارات الدولارات

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إنّ لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعيات الانفجار، ويطالب بمساعدة دولية.

وأضاف نعمة في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أنّ انفجار بيروت خلّف خسائر بمليارات الدولارات، موضحا أنّ التعاون مع الصندوق الدولي هو الحل الوحيد، كما أنّ عدة دول تعهدت بمساعدة لبنان.

وتابع وزير الاقتصاد اللبناني: "نحتاج وقتا لتقييم أضرار الانفجار، صوامع القمح تضررت بالكامل بمرفأ بيروت".