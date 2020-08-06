مصادر: البحث عن 7 أشخاص أسفل أنقاض عقار المحلة المنهار

كشفت مصادر، أن عقار المحلة المنهار مكون من 5 طوابق، وتقطن به 5 أسر، مشيرة إلى أن 7 أشخاص كانوا متواجدين بالمنزل أثناء انهياره، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل العقار.

وأوضحت المصادر، أن العقار قديم، وكان يشهد أعمال ترميم، بسبب تعرضه للتصدعات والتشققات، مشيرة إلى الدفع بـ9 سيارات اسعاف في انتظار الوصول الى أي مصابين أو جثامين.

وانهار عقار بمنطقة الرجبي التابعة لحي اول المحلة الكبرى، وانتقل على الفور إلى موقع العقار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى، ونائب مدير أمن الغربية ووحدات من الحماية المدنية.

وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار وكذلك العقارات المجاورة له، والتي أخليت خشية تأثرها بالعقار المنهار.

وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار، كما قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.