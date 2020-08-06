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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من احتمال وفاة أشخاص قبالة سواحل موريتانيا

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أ ش أ
07:01 م | الخميس 06 أغسطس 2020
هجرة غير شرعية

هجرة غير شرعية

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من احتمال وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية فينسينت كوشتيل، في تغريدة على تويتر اليوم، إن نحو 40 شخصاً كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة سواحل مدينة نواذيبو المويتانية.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المهاجرين كانوا من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة تقديم المساعدة في الوقت الحالي بموقع الحادث.

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