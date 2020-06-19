عائد من ليبيا للشباب: بلاش هجرة غير شرعية علشان بلدك تجيب لك حقك

قال رجب عبدالصمد، أحد العمال المصريين العادئين من ليبيا، ممن تم تعذيبهم على يد ميليشيات إرهابية بليبيا إنه لم يكن يتوقع العودة بهذه السرعة لمصر، "مكناش متوقعين نرجع بالسرعة دي".

وأضاف عبدالصمد خلال مداخلة هاتفية مع ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنه أثناء عودتهم قابلوا بوابة تابعة لحكومة الوفاق ووجهوا لهم الاتهام بأنهم مع قوات خليفة حفتر، "اتهمومنا إننا بنحارب مع خليفة حفتر وإحنا عمال غلابة ملناش في أي حاجة، ومعرفناش نتفاهم معاهم".

وأكد عبدالصمد: "مكناش عارفين إننا كنا بنتصور فيديو وقت ماخطفونا وعذبونا، وشوفنا ده بعد ماتم تحريرنا، وشوفنا تدخلات مصر واللي عملته علشان ترجعنا وشوفنا تصريحات المسؤولين، ومتخيلناش إننا نرجع بالسرعة دي".

ووجه عبدالصمد نصيحة لشباب مصر: "أي حد يسافر بهجرة غير شرعية مش صح خصوصا ليبيا في الظروف دي علشان مصر تعرف تجيبلك حقك، ومصر بخير ومحدش هيموت من الجوع لو فضلت فيها".