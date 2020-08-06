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ماكرون: تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل لمساعدة لبنان

كتب:

محمد عزالدين
06:50 م | الخميس 06 أغسطس 2020
الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه اتفق مع وزير الخارجية جان إيف لودريان للاتصال مع الفرق المختلفة في لبنان، كما سيتم تنظيم مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني بهدف تعبئة وحشد التمويل والمساعدات الدولية من الأوروبيين والأمريكيين ومن كل دول المنطقة لتوفير الأدوية والرعاية والمواد الغذائية والمساعدات الضرورية لتوفير الملاجئ، وذلك بعد انفجار بيروت الدامي.

وأضاف "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي عقده في لبنان، أنه سيتم العمل بطريقة شفافة لكي يتم التمكن من وصول المساعدات مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية والفرق الميدانية وللشعب اللبناني.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة والبنك الدولي سيعملان على تحديد ما هي الاحتياجات ولمساعدة الشعب اللبناني لكي يحظى دائما بمعرفة إلى أين ستذهب تلك الأموال.  

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