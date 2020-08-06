رئيس "البترول" الأسبق يوضح مصير الاكتشافات النفطية بعد تعيين الحدود مع اليونان

قال المهندس مدحت يوسف الرئيس الأسبق لهيئة البترول، إن الذي حدث اليوم بين مصر واليونان من ترسيم الحدود البحرية يعد فقط ترسيم الحدود ولكن هناك تعاونا اقتصاديا في الأساس بين الدولتين من خلال منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بهذه الاتفاقية لن يحدث أي خلافات حدودية بين مصر واليونان عاجلا أم آجلا، وهو ما يعطي ثقة كبيرة جدا لدى الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول للعمل في هذه المنطقة وذلك نظرا لعدم وجود أي مشاكل أو توترات أو قلق في هذه المنطقة فرضت كل دولة سيطرتها على المنطقة الخاصة بها.

وأشار يوسف إلى أن بهذه الاتفاقية تعطي طمأنينة للشركات الأجنبية أن تعمل بشكل قانوني في المنطقة دون حدوث أي مشكلات بين طرفي الاتفاقية.

وأوضح يوسف أنه في حالة العمل في هذه المنطقة واكتشاف حقل غاز أو بترول في منطقة بين البلدين سيتم تقسيم الإنتاج بين الدولتين بما يتفق مع القوانين الدولية وأنه منذ الآن كل دولة لها الحق في الانتفاع بالمياه الاقتصادية ومواردها الخاصه بها.

ولفت يوسف إلى أنهم في حالة اكتشاف حقول من الجانب اليوناني بالقرب من الحدود المصرية فهذا يمكنهم من ربط إنتاجهم بالموانئ المصرية لتقوم مصر بتسييل الغاز وإعادة تصدير للمستهلك العالمي وذلك نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من بنية تحتية وإمكانيات لتسييل الغاز وتصديره.