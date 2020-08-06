ماكرون: نحاول التحقيق لإيجاد جثث المفقودين في انفجار بيروت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تحاول القيام بتحقيقات لمحاولة إيجاد جثث المفقودين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل ستصل مروحية إلى لبنان وستغادر فرنسا للعودة إلى بيروت محملة بالمساعدات وفرق من المساعدين الأطباء والممرضين وغيرهم".

وتابع: "سنستمر في عملية التضامن لمساعدة كل الذين يعملون في الميدان، وهذا ما شاهدناه في مرفأ بيروت والأحياء المختلفة".

ووجه ماكرون، الشكر للشركات الفرنسية التي أبدت استعدادها لتقديم القمح والزجاج ومواد البناء، وأود أن أشكر كل الأشخاص الذين قرروا المجيء إلى لبنان وسنستمر لتقديم المساعدات وسنبقى إلى جانب كل هؤلاء الذين يساعدون اللبنانيين على النهوض مجددًا".

وأردف: "سنعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي".