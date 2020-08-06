طارق فهمي: ترسيم الحدود بين مصر واليونان اتفاق شامل ومشرف لمصر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان اتخذت بعض الجولات التفاوضية والتي بدأت عام 2018 حتى وصلت لاتفاقية شارعة ستنتقل من قبل الدولتين إلى الأمم المتحدة لوضعه ضمن اتفاقيات الدول.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك الاتفاق هو إخطار مباشر للإجراء الذي تم وفق قواعد القانون الدولي، وهو ما سعى لتأكيده وزير الخارجية المصري واليوناني، موضحا أن وضع الاتفاقيات في الأمم المتحدة تأتي في إطار وضع صبغة دولية على الاتفاق الذي تم وفق القوانين الدولية لترسيم الحدود البحرية بين الدول، ومناطق التماس الاستراتيجي: "إحنا أمام اتفاق كامل وشامل، ومشرف للدولة المصرية لأنه بيستكمل ترسيم الحدود من جانب قبرص واليونان والعلاقات بين البلدين".

وأكد أن الاتفاقية سيترتب عليها أشياء أخرى، فمن قبل انطلقت مصر للبحث والتنقيب بعد إتمام الاتفاق مع قبرص، وهو التنقيب الذي كان له عظيم الأثر في الحصول على الغاز، مشيرا إلى أنه وبهذا الترسيم الأخير لم يتم ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي حفاظا على الأراضي الفلسطينية حتى يقوم الكيان الفلسطيني بدولة مستقلة، وهذا الأمر سيتكرر بعد قيام دولة فلسطين بشكل نهائي.

وتابع: "الجانب الفلسطيني توجه لترسيم حدوده مع الجانب التركي، ونحن في إقليم يحتاج إلى مراجعة لوجود أطراف لبنانية وسورية ولم يتم ترسيم حدودهم، وهناك خلافات فيما بينهم وبين إسرائيل، وترسيم حدود الغاز الجديدة في المنطقة".