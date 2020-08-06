رئيس بيلاروسيا يؤكد إجراء تحقيق في إصابته عمدا بفيروس كورونا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن التحقيق جار في إصابته عمدا بفيروس كورونا المستجد.

وقال لوكاشينكو، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، إنه جرى نقل فيروس كورونا عمدا إليه، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في هذا الشأن.

وكان رئيس بيلا روسيا أعلن، في وقت سابق، أن الفحوصات الطبية كشفت أنه سبق أن أصيب بالفيروس وتعافى منه دون ظهور أعراض الإصابة عليه.

يأتي هذا في وقت تتجه فيه بيلاروسيا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من أغسطس الجاري وسط توترات سياسية واجتماعية متصاعدة تشهدها البلاد.