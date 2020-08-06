"مياه سوهاج" تكرم 75 عاملا لدورهم خلال أزمة كورونا

كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، 75 من العاملين، لدورهم البارز في استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي دون تأثر أو انقطاع خلال فترة جائحة كورونا.

وأشار رئيس الشركة أن الشركة قامت بدور مجتمعي خلال جائحة كورونا، من خلال انتاج عبوات كحول إيثيلى تركيز 70%، وكذلك كلور مخفف معقم ومطهر، وتصنيع كمامات بورشة ملابس العاملين، إضافة الى تعقيم وتطهير جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج، وعدد من المصالح الحكومية، بجانب تطهير خزانات مستشفيات العزل وتغيير خطة الاجازات بمنظومة العدادات مسبوقة الدفع.

وشدد اللواء محمد البدري خلال الحفل الذى نظمته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.