عاجل.. الحكومة تُحذر المواطنين من "الأمان الزائف": التزموا بالكمامات

حذَّر أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، المواطنين من خطورة الإحساس الزائف بالأمان نتيجة تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال "هيكل"، في تصريحات صحفية له منذ قليل على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت خلال الاجتماع اليوم، تطورات نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتجارب بعض الدول التي سبقتنا في انخفاض عدد الإصابات بها، ثم معاودة الارتفاع لديها مرة أخرى.

وأكد وزير الإعلام أهمية التزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لو وصلنا لـ"صفر إصابة" في الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزيرة الصحة، قالت إن انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظراً للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل، وسياسة التقصي الدقيق المتبعة منذ بداية الأزمة، والنجاح في إطالة أمد الأزمة، حيث إنه حدثت 95 ألف إصابة في 5 شهور ونصف، ولم تحدث بشكل مفاجئ مثلما حدثت في بعض الدول.

وشدد على أن الوزيرة أكدت على خطورة "الأمان الزائف" بسبب انخفاض الإصابات، وخطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية بسبب أعداد الإصابات القليلة.