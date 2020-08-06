الوطنية للصحافة: غرفة متابعة انتخابات الشيوخ في حالة انعقاد دائم

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أن غرفة المتابعة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة يومي 9 و10 أغسطس لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، و يومي 11 و12 أغسطس للتصويت في الداخل.

وأكدت الهيئة في بيان لها، حرصها على تسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية وإجراءات التصويت وحل المشكلات التي قد تواجههم.

وتابعت: "تدعو الغرفة الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات بالتواصل المباشر معها، لتذليل العقبات التي قد تحول دون القيام بدورهم، وستتولى الغرفة رصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية خلال فترة الانتخابات".

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة متابعة من أعضائها، خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد مختار وعضوية كلاً من وليد عبد العزيز، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.