العثور على جثة عامل في ظروف غامضة داخل شقته في 15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عامل داخل شقته في مدينة 15 مايو في ظروف غامضة، وتبين أنها في حالة تعفن وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في مجاورة 28 بدائرة القسم.

وبالانتقال وكسر باب الشقة تبين العثور على جثة "طارق.م"، 35 عاما، عامل، ومقيم بالشقة، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن كامل، وتوصلت التحريات الأولية أن المتوفى مقيم بالشقة بمفرده ولا يوجد له أي تعامل مع الجيران وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وإخطار النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.