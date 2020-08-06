"المالية" تقترض 41 مليار جنيه محليا اليوم

جمعت وزارة المالية اليوم، نحو 41 مليار جنيه مقابل إصدار طرحين من أذون خزانة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتمويل الموازنة.

وكشف "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس أن وزارة المالية أصدرت نوعين من أذون خزانة الأول بقيمة 28.9 مليار جنيه أجل 357 يوم بينما الثاني بقيمة 13مليار جنيه أجل 182 يوما.

وبحسب معلومات وزارة المالية بلغ متوسط أسعار الفائدة علي أذون خزانة اجل 357 يومنحو 13.78 % بينما بلغ متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة أجل 182 يوما نحو 13.64%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وجمعت وزارة المالية خلال شهر يوليو الماضي الشهر الحالي نحو 192 مليار جنيه مقابل اصدار أذون خزانة مختلفة الا حال 91 و 182 و357 و273 يوم بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 13.3 % إلي 13.60%