وضع البنك المركزي للعملاء عدد من الضوابط لقبول المدفوعات اللاتلامسية، في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لدعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنوات الدفـع الإلكترونية بهدف التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمادا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي ونظـرا إلى التطور التكنولوجي الراهن في مجال المدفوعات الإلكترونية وظهور المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments، والحاجة إلـى مواكبة هـذا التطور بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة فـي مجال المدفوعات الإلكترونية بصـورة أمنة لكافة الأطراف المشـاركة فـي عمليـة الدفع الإلكترونية فقد تم إصدار القواعد الخاصة بقبول المدفوعات اللاتلامسية.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية ضوابط البنك المركزي لقبول المدفوعات اللاتلامسية، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط قبول المدفوعات اللاتلامسية

ـ فيمـا يخـص البنـوك القابلة لوسائل الدفع اللاتلامسـية (TAP&GO)، يكون الحد الأقصى لمبلـغ العمليـة الواحدة التـي تتـم بدون إدخال الرقـم السري مبلغ 300 جنيها مصريا، ولمحافظ البنك المركـزي تعديل الحد الأقصى للعمليات التي تتم بدون إدخال الرقم السري.

ـ يوصي أن تدعم أجهزة نقاط البيع الإلكترونية التي تقبل تلك البطاقات Interface Dual terminals POS.

ـ ضرورة إتباع المعايير العالمية 14443 IEC/ISO , 7816 IEC/ISO في وسائل التواصل الخاصة بالعمليات اللاتلامسية بين أداة الدفع اللاتلامسية ونقاط البيع الإلكترونية.

ـ ضرورة وجود علامة مميزة للماكينات التي تقبل الدفع باستخدام الأدوات اللاتلامسية.

ـ يجـب ضمان وضع ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي تعمـل بتلك الخاصية مواجهة مباشرة للعميل وبعيدة عـن أي مصدر للكهرباء أو مصدر معدني أخر يمكن أن تؤثر الإشارات الخاصة به علـى عملية الدفع بحيث يكـون الحد الأقصى بيـن أداة الدفـع اللاتلامسية والماكينة لإتمام العملية هي 4 سم فقط لا غير.

ـ لا يجوز الحصول على توقيع العميل على تلك العمليات ويستثنى من ذلك الحركات التي يتم تنفيذها باستخدام أدوات دفع لاتلامسية مصدرة من خارج جمهورية مصر العربية.

ـ ضرورة وجود حملات التوعية اللازمة من قبل البنك للتجار بكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة لأدوات الدفع اللاتلامسية.

ـ أن يقوم البنك بوضع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار الحركات على العملاء من قبل نقاط البيع الالكترونية الخاصة بالتجار بطريقة خاطئة.

ـ يجب أن تقوم ماكينة نقاط البيع برفض عملية الشراء في حالة وجود أكثر من أداة دفع لاتلامسية قريبة من الماكينة Collision، وذلك لضمان أن حامل أداة الدفع اللاتلامسية لم يقم بالدفع بالأداة الخاطئة، أثناء عملية الشراء، نتيجة تداخل الإشارات الخاصة بالبطاقات.

ـ يجب أن يقوم البنك بتوفير التدريب اللازم للموظفين والخاص بأدوات الدفع اللاتلامسية لكي يتم الرد على استفسارات العملاء ودعمهم بطريقة صحيحة.

ـ يجب قيام البنك قبل تفعيل الخدمة بتقييم المخاطر الناتجة عن تفعيل قبول المدفوعات اللاتلامسية لدى كل تاجر.