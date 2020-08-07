محافظة القاهرة توضح موقف تراخيص البناء الصادرة قبل تعطلها

ناشد اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، المواطنين، بالإبلاغ عن أى مخالفات بناء على الفور، وذلك بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496.

وأضاف عوض لـ"الوطن"، أن هناك تجاوب من عدد من المواطنين، ويتم التعامل على الفور مع أي مخالفة بنائية حديثة، مشيرا إلى أن المحافظة تدعو المواطنين إلى التعامل بإيجابية، وعدم التعامل مع اي عقار مخالف، سواء بالشراء أو الإيجار، دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم فى وحدات مخالفة.

واشار إلى أنه ممنوع حاليا أى أعمال بناء أو توسعة بالعقارات أو تعليتها أو تعديلها للعقارات والشقق الخاصة، وفق قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر منذ مايو الماضي.

وأوضح أن بعض المخالفين، استغلوا ظروف الانشغال بملف فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات، وتم فرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، فى إطار موجات إزالة التعديات والمخالفات.

وفيما يتعلق بموقف العقارات الصادر لها تراخيص بناء قبل قرار وقف البناء، أوضح أن هناك إيقاف مؤقت لأعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء، التي مازالت تحت الإنشاء، لبيان مدي التزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون، وتوفير أماكن للجراجات، بتلك العقارات حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فور انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها.