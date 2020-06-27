قرارات جديدة من محافظة القاهرة بشأن فيروس كورونا

أرسل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منشور إلى رؤساء الأحياء، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المنشور الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى ضرورة الالتزام بخفض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء، طبقا للاحتياج، ويشمل ذلك الحالات الاستثنائية من الأمراض المزمنة والضغط والسكر، ورعاية الطفل الأقل من اثنى عشر عاما، وغيرها من الحالات الواردة بقرار من رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام، بتنظيم حسن سير العمل، بما لا يخل بالعمل بالإدارة التابعة لهم، وذلك بداية من غد الأحد، حفاظا على صحة وسلامة العاملين، للحد من انتشار فيروس كورونا.