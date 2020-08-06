ما الفرق بين "سكن كل المصريين" والإسكان الاجتماعي؟

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبدء تنفيذ مشروع "سكن كل المصريين" وذلك في إطار توجهات الحكومة لتوفير وحدة مناسبة لكل مواطن.

"الوطن" توضح في السطور التالية، الفرق بين ذلك المشروع السكني وبقية المشروعات، وخاصة "الإسكان الاجتماعي".

وقال وليد عباس، معاون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ما يميز مشروع "سكن كل المصرين" سيشمل الشريحة التي لم تنطبق شروطها على مشروع الإسكان الاجتماعي سواء دخلهم يتخطى الحد الأقصى أو غير ذلك من شروط.

وأضاف عباس، أن المرحلة الأولى من مشروع "سكن كل المصريين" ستشمل 30 ألف وحدة في المدن الجديدة، وسيمتد المشروع ليغطي كافة الجمهورية، ومساحة الوحدة ستكون 110 متر، بينما مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 70 مترا و90 مترا، بينما تتراوح مساحة وحدات "سكن مصر" بين 115 و118 مترا، وتصل مساحة الوحدة فى مشروع "جنة" لـ150 مترا.

وأوضح عباس، أن مشروع "سكن كل المصريين" جاء استجابة لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، ويعد هذا المشروع بين مشروع "الإسكان الاجتماعي" و"الإسكان المتوسط"، حيث يقوم المواطن بدفع تكلفة بناء الوحدة السكنية دون سعر الأرض، وهو ما يعد تكلفة المباني غير محملة بسعر الأرض، وسيكون له اشتراطات محددة.

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الإسكان، فإن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، هي مواقع متميزة، كما كلف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة "الاجتماعي، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.