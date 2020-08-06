بدء تفعيل قرار اشتراط الـ"PCR" لدخول مصر غدا الجمعة

تبدأ السلطات المعنية في تفعيل قرار حظر الدخول لمصر دون إجراء تحليل "PCR"، اعتباراً من غداً الجمعة.

يأتي ذلك بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1567 لسنة 2020، الصادر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار "لحين صدور إشعار آخر"، مع خضوع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

وينص قرار رئيس الوزراء على حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون القادم مصحوباً بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

واستثنى رئيس الوزراء، من القرار، السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسي علم، ومطروح.

ويحظر نقل "المستثنين" سواء براً أو بحراً أو جواً من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

كما يحظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية إلى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفي إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

يأتي ذلك في إطار الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية الساحلية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توقيع جزاءات وتدابير ضد أية شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية السابقة، وكذلك الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان، والاتحاد المصري للغرف السياحية.