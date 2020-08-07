أديس أبابا ترسل نسختها من المبادئ التوجيهية بشأن تعبئة السد الإثيوبي

أرسلت أديس أبابا نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد الإثيوبي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم.

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا، استأنفت المفاوضات الثلاثية الافتراضية بشأن السد الاثنين الماضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بعد تعليقها لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، إن إثيوبيا أرسلت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء السد.

وأضافت الوزراة الإثيوبية، أن مصر والسودان طلبتا تأجيل الاجتماع للتمكن من دراسة الخطوط التوجيهية والقواعد التي أبلغتها إثيوبيا.

وأشارت الوزراة الإثيوبية، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات بمجرد أن يكمل البلدان النظر فيهما. وتم تأجيل الاجتماع للانعقاد،الاثنين المقبل بناءا على اقتراح الوفد المصري.

وحضر الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين مراقبون من جنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومكتب الاتحاد الأفريقي المعينين من الخبراء.