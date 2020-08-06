"الري" تبحث تأثر محطات "منابع النيل" بتخزين المياه في "السد الإثيوبي"

أعلنت وزارة الرى والموارد المائية، أن اللجنة الدائمة لإيراد النهر برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، استعرضت فى اجتماعها أمس مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل ومدى تأثّرها بالإجراء الأحادى لإثيوبيا بالتخزين الأولى لسد النهضة الإثيوبى، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالى، بما يسهم فى توفير الاحتياجات المائية.

لجنة "إيراد النهر": معدلات الأمطار فى تزايد على منابع النيل.. ومن المبكر الحكم على فيضان العام الحالي

وأفاد بيان للوزارة بأن اللجنة ناقشت احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظّم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجّه الدكتور «عبدالعاطى» بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالى النيل ومعدلات سقوط الأمطار، مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.

وأوضح البيان أن موقف التنبؤ بموسم الفيضان يشير إلى أن معدلات الأمطار فى تزايد على منابع النيل، وأنه من المبكر الحكم على فيضان هذا العام، كما بحثت لجنة إيراد النهر الموقف المائى وتوفير الاحتياجات المائية، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتّخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حالياً ومستقبلاً.