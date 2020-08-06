جنوب إفريقيا تحث على مواصلة مفاوضات السد الإثيوبي

حثت جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، الخميس، الدول المتنازعة بشأن السد الإثيوبي الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، على "الاستمرار" في المفاوضات.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن المفاوضات تدخل "مرحلة حاسمة"، مشجعة "الأطراف على التحلي بروح التضامن والأخوة الإفريقية"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابعت: "من المهم أن يظهر الأطراف التسامح والتفاهم المتبادل، لدفع العملية قدما"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت مصر والسودان قد طلبتا، الثلاثاء، تعليق الاجتماعات بشأن السد الإثيوبي "لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، وذلك بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء السد.