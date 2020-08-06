"أوقاف جنوب سيناء" تحظر استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

أصدرت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بيانًا، طالبت فيه بعدم استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، خلال الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 من الشهر الجاري.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه أصدر تعليمات لمسؤولي المساجد بعدم السماح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، وأن المديرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا تتبني مساعدة أي مرشح على حساب مرشح آخر، بل تدعم جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى التأكيد على العاملين بالمساجد بعدم السماح نهائيًا بتعليق لافتات دعائية، سواء خارج المسجد أو بالمرفقات الملحقة به.

وأكد أنه جرى التشديد على أئمة المساجد بعدم الخوض أو الحديث مع رواد المساجد عن الأحداث الانتخابية، أو دعم مرشح علي حساب مرشح أخر، ويكون دور الإمام مقصور فقط على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة، والإدلاء بأصواتهم ومزاولة الحق الدستوري الذي كفلته الدولة للمواطن.

واشار إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية، عند رصد أي مخالفة يقوم المفتشين.