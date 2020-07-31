أوقاف جنوب سيناء تشيد بوعي المواطنين في أول أيام عيد الأضحى

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن جميع مساجد المحافظة بكافة المدن التزمت بقرار الإغلاق وأذاعت تكبيرات وصلاة العيد عبر إذاعة القرآن الكريم، لافتا إلى أنه لم يجر رصد أي خروقات خلال فترة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المساجد والوقوف على مجريات الأمور أول بأول، كما جرى التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة مناطق إقامة ساحات صلاة العيد، لمنع المواطنين من الصلاة فيها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.​