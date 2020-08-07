وزيرة إعلام لبنان: طلبات عودة الانتداب الفرنسي جاءت من مواطنين مكلومين

قالت منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن ما فعله بعض المواطنين، من طلب لعودة الانتداب الفرنسي للبنان مرة أخرى، رسالة لعدد من المكلومين، جراء ما حدث في المدينة المنكوبة، لكن يجب الاعتراف بسيادة لبنان وحريته، وهو سيد حر ومستقل، ويجب عدم التخلي عن السيادة.

وأضافت "عبدالصمد"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جاءت للمساعدة وليس للتعدي على سيادة لبنان، كما طالب بعض المواطنين.

وأوضحت أن الدولة الفرنسية، أظهرت كل الدعم والوقوف بجانب لبنان وشعبه منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، كان لها عظيم الأثر في نفوس اللبنانيين، ولم يتدخل بالأمور السياسية: "صرح إلى المواطنين أنه جاء للوقوف بجانب لبنان وشعبه، وليس له الحق بالتدخل في الجانب الداخلي اللبناني، أو للانتداب مرة أخرى، وهو ما اعترف به رسميا".