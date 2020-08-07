كارمن لبس تنشر صور سيارتها المهشمة ومنزلها المحطم نتيجة انفجار بيروت

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، الخسائر التي حلت على منزلها بعد تفجيرات لبنان.

ونشرت كارمن عبر إنستجرام، صور لسيارتها المهشمة، ومنزلها الذي انقلب رأسا على عقب إثر الانفجار.

وكتبت كارمن: "اليوم لوعيت من الصدمة واستوعبت شو صاير ببيتي وسيارتي، اليوم استوعبت إنه الله من عنده حمالي إبني عآخر لحظة، بس هيدا كلو مشي حد الناس يلي راحت بيوتا وفقدت أحباءها الله يصبر قلبن ويمرّق هالقطوع على خير".

وأضافت كارمن: "شكر كتير كبير من قلوبنا كلنا لكل البلاد العربية الشقيقة وحتى البلاد الغربية على دعمن المعنوي والمادي، وبشكر أكتر الشعوب العربية يلي كلها متضامنة معنا، كمية الحب يلي عم توصلني بالرسائل أو الفيديوهات أو حتى التطوع للمساعدة بتخفف الجرح شوي"

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولاتزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.