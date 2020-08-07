رضوى الشربيني تعلن موعد أولى حلقات برنامجها "هي وبس"

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها بـ"تويتر"، موعد عرض برنامجها "هي وبس".

وكتبت رضوى: "أول حلقة من الموسم الجديد إن شاء الله.. يوم الخميس اللى جاي"

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، أعلنت على "انستجرام" استعدادها لتقديم الموسم الجديد لبرنامج "هي وبس".

ونشرت رضوى صورة لها بلون شعر بني وعلقت: لون شعر جديد، وجار تغيير باقي اللوك للموسم الجديد.

رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" على قناة cbc سفرة وهو برنامج يهتم بكل ما يخص المرأة، وتوجه لهن النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال.