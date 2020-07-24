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رضوي الشربيني تهنئ إليسا على "صاحبة رأي"

الأغنية تصدرت تريند مصر ولبنان بمجرد طرحها

كتب:

ياسمين محمود
02:36 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
رضوي الشربيني

رضوي الشربيني

هنأت الإعلامية رضوي الشربيني، المطربة إليسا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي".

وكتبت الإعلامية: "ألف مبروك يا أحلى واحدة في الدنيا... وأبويا علمنى ماخفش ودايما أواجه قدرى... ومدام على حق ماخفش ده مبدأ عايشة عليه "صاحبة_رأي‬⁩"

وكانت إليسا طرحت أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه الأيام المقبلة، وقد تصدرت الأغنية التريند في كل من مصر ولبنان.

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