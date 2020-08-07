التحفظ على ملف عقار المحلة المنهار.. ولجنة من "الإسكان" لفحص الأنقاض

قالت النيابة العامة، إن 4 جثامين استخرجوا من تحت أنقاض عقار المحلة، الذي انهار مساء أمس الخميس.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن العقار المنهار قديم، مكون من خمسة طوابق، وانتقل فريق إلى مسرح الحادث لمعاينته، واستخرجت ثلاثة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها النيابة العامة، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.

وضبطت النيابة، ملف العقار المنهار، وقرارات الترخيص والترميم، وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، كما تحصر المتضررين من الحادث، وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة، بتشكل لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بـوزارة الإسكان، لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.