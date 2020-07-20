إزالة عقار سكني مكون من 4 طوابق مخالفة في المحلة

تمكنت الأجهزة التننفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، بالتنسيق مع رئيس حي ثان ورجال الأمن في شن حملة مكبرة لإزالة عقار سكني مكون من 4 طوابق بدون ترخيص ومخالف لبناء على خط التنظيم خلف محطة وقود الحصري بطريق الدائري "المحلة ـ المنصورة".

كما ترأس الحملة كل من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان والمحاسبة لمياء خليفة نائب رئيس الحي وعدد من مسؤولي المرافق والإشغالات.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عقار مخالف مبنى على خط التنظيم والمخطط الاستراتيجي لفتح شارع 10 أمتار بالمخطط الاستراتيجي، ويقع العقار خلف بنزينة الحصري بنطاق الحي.

كما أهاب القيادات التنفيذية بالمدينة العمالية من كافة المواطنين بأهمية مراعاة حقوق الدولة وعدم التعدي عليها، حيث لن يتم التهاون في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.