نبيل شعيل ينتهي من تصوير "يا وطن الأوطان"

انتهى المطرب نبيل شعيل، من تصوير كليب جديد بعنوان "يا وطن الأوطان"، من كلمات الشاعرة الشيخة سعاد الصباح، ألحان أنور عبدالله.

الأغنية سلمها لتلفزيون الكويت، بعد أن صورها في عدة أماكن بالكويت، من إخراج بشار الديكان، على أن تطرح خلال أيام عبر "يوتيوب"

آخر أعمال نبيل شعيل، ألبوم "كبير الفن"، وضم الألبوم 5 أغنيات، منها "كبير الفن" و"جازلي" و"ندمان" و"حوبة"، وتعاون نبيل في الألبوم، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمى وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق.