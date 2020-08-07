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صور.. وكيل صحة الغربية يتابع نقل مصابي وضحايا انهيار منزل المحلة

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
03:38 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
وكيل صحة الغربية يتفقد مصابي انهيار عقار

وكيل صحة الغربية يتفقد مصابي انهيار عقار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وفاة 4 أفراد، وإصابة 3 آخرين، في انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الرجبي بالمحلة الكبرى، وجار البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وأشار وكيل الصحة بالغربية، إلى أنه انتقل إلى موقع الحادث، برفقته الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتوره عبير مدير الإدارة الصحية، والدكتور جمال شادي إلى مستشفى المحلة العام، لمتابعة حالة المصابين في انهيار المنزل.

ووجه وكيل الوزارة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، والدفع بسيارت الإسعاف لنقل المصابين على الفور.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على ضرورة توفير المستلزمات الكافية، وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة، من جميع التخصصات، واستعداد غرف العمليات، والتأكد من توافر جميع فصائل الدم.

كما وجه بتشكيل فريق من مفتشي الصحة على مدار الساعة، لاستخراج شهادة الوفاة فور قرار النيابة.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة المتوفين.

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