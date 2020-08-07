ضبط 3 عمال بينهم "مقاول حفر" في واقعة انهيار منزل المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من إلقاء القبض على 3 عمال، بينهم مقاول أعمال حفر، في واقعة انهيار منزل سكني، وتصدع 3 منازل أخرى، لتسببهم في مصرع 7 أشخاص من أبناء 3 عائلات، بمنطقه الرجبي بمدينة المحلة الكبرى.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع منزل سكني مكون من 5 طوابق، وتصدع 3 منازل أخرى، بسبب أعمال حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بمنطقة الرجبي.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة.

وأفاد شهود عيان وعدد من أفراد أسر الضحايا، بأن أعمال الحفر الجارية من أحد مقاولي الباطن، لتركيب شبكات الصرف الصحي المنزلية، واستخدامه لمعدات حفر ثقيلة، وحفارات عملاقة، تسببت في تصدع المنازل وانهيار أحدها بسبب سوء تنفيذ مشروع الوصلات على حد قولهم.

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعليماته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، بإخلاء محيط 3 منازل أخرى أيلة للسقوط بمحيط المنزل السكني المنهار، بمنطقه الرجبي بمدينة المحلة، حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

وشدد المحافظ، على تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة.

وأشار محافظ الغربية في توجيهاته، إلى المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية تشكيل لجنة إغاثة لصرف مساعدات وتعويضات إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار منزل سكني منهار، وفتح نزل الشباب بالمعتمدية، كإيواء مؤقت للأسر القاطنة بالمنزل المنهار.