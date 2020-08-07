وزيرة إعلام لبنان: لم نتوصل لسبب الانفجار وقائمة أولية بالمتهمين

قدمت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبناني الشكر لجمهورية مصر العربية، على الدعم الكبير الذي أظهرته، واصفة مصر بأنها دولة محبة للبنان وشعبه، مقدمة الشكر على الدعم المادي والعيني الذي قدمته القاهرة.

وقالت "عبدالصمد" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الحكومة تأمل في التوصل لنتائج التحقيقات، وكشف المسؤول المباشر عن الجريمة المروعة، التي تسببت في حدوث كارثة بشرية وبيئة ومادية كاسحة في لبنان، مشددة على عدم التهاون أو التراخي للوصول للمجرم الحقيقي ومعاقبته.

وأشارت أنه جرى تشكيل لجنة أمنية للتحقيق برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية، ووزراء وأجهزة أمنية، للكشف عن أبرز النتائج والتحقيقات وما سينجم من تحقيقات، مضيفة: "لم نتوصل لسبب فعلي للحادث، إلا أنه انفجار عن 2750 طن من نترات الأمونيوم، انفجر لتعرض لحرارة معينة"، مؤكدة أن التحقيقات لم تستكمل حتى الآن.

وتوقعت أن يصلوا خلال 5 أيام، للائحة أولية للأشخاص المتورطيين على أن تستكمل التحقيقات من النيابة العامة التميزية، مطالبة بتحويل التحقيقات للمجلس العدلي، للتوسع في التحقيقات، الذي يمكن أن يطال اتهامه كل الجهات مهما علا شأنها.

وعلقت وزيرة الإعلام اللبنانية على مطالبات البعض بلجنة تحقيق دولية، مشيرة أنها أول من ستطلب ذلك، حال تقصير لجنة التحقيقات اللبنانية في أعمالها، وأن ذلك سيؤدي للوصول إلى الحقيقة.