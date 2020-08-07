هيلدا خليفة تفقد صديقتها في انفجار لبنان: تعلمت منكِ الكثير

أعلنت الإعلامية هيلدا خليفة مقدمة برنامج ستار أكاديمي، فقدان صديقتها المقربة في انفجار لبنان.

ونعت ليندا صديقتها عبر انستجرام بكلمات مؤثرة قائلة: "لا كلمات أقولها يا صديقتي الأعز، لقد غادرتنا باكراً جداً، أحبك كثيراً، كانت روحك أكثر اتساعاً من هذه الحياة وقد تعلمت منك الكثير، أتمنى أن ترقدي بسلام، سأشتاق إليك في كل يوم من أيام حياتي".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي موادً مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.