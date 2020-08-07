تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" في العبور 30 أغسطس

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 30/8/2020، في تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة – أكواد 211، و311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جرى تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 30/8/2020، على مدار 14 يوم عمل، وجرى التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور "سوق العبور"، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم 30/8/2020، ووحدات العمارة رقم 62، يوم 31/8/2020، ووحدات العمارة رقم 63، يوم 1/9/2020، ووحدات العمارة رقم 64، يوم 2/9/2020، ووحدات العمارة رقم 65، يوم 3/9/2020، ووحدات العمارة رقم 66، يوم 6/9/2020، ووحدات العمارة رقم 87، يوم 7/9/2020، ووحدات العمارة رقم 88، يوم 8/9/2020، ووحدات العمارة رقم 91، يوم 9/9/2020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم 10/9/2020، ووحدات العمارة رقم 93، يوم 13/9/2020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم 14/9/2020، ووحدات العمارة رقم 95، يوم 15/9/2020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم 16/9/2020.