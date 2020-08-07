اليابان توقع اتفاقا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد"

أعلن مصدر مطلع في اليابان، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تبرم الحكومة اليابانية قريباً صفقة مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية للصناعات الدوائية بشأن توريد الأخيرة أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي تعمل الشركة على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن طوكيو اتفقت مع شركتي صناعة الأدوية "فايزر" الأمريكية، و"بيو إن تك" الألمانية لتوريد 120 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى البلاد بحلول نهاية يونيو 2021، إذا نجحتا في تطويره وإنتاجه.

وكانت شركة "أسترازينيكا" لتصنيع الأدوية قد أعلنت أنها ستبدأ في توريد لقاح "كوفيد-19" إلى الخارج في سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في اليابان في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري لتأكيد فعالية اللقاح وسلامته.