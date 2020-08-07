الدولار يباع بـ 16.01 جنيه في 6 بنوك

أغلق أمس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على تراجع بقيمة قرش في عدد كبير من البنوك بعد أكثر من 60 يوما من الاستقرار، وفق آخر تحديث للبنوك ليباع بنوك "الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية"، وبـ 16.01 مقابل 15.91 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان"، الأعلى سعرا للبيع، ليباع بـ 16.04 جنيه، مقابل 15.94جنيع للشراء أي بفارق 3 قروش عن عدد من البنوك.