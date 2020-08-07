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محمود مسلم

كنيسة العذراء سيدة المعادي تستقبل النائب البطريركي في زيارة رعوية

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الوطن
11:11 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

زار، مساء اليوم، نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية كنيسة العذراء سيدة المعادي للأقباط الكاثوليك بالمعادي في زيارة رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية، تخللت الزيارة الرعوية ترأس نيافة الأنبا باخوم لاثنين من القداس الإلهي للعائلات وللشباب بمشاركة الأب بولس بباوي راعي الكنيسة وبحضور الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكلريكية والأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي وعدد من الشمامسة الإكلريكيين أيضا عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كل وسائل التعقيم، وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.

واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته إلى الشعب مع طلب الصلاة لأجله. 

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