الكنيسة القبطية تعيد فتح كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد

أعلنت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، إعادة فتح كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، أبوابها من جديد.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن فتح أبواب الكنيسة طوال أيام الأسبوع، واستقبال الزائرين من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ8 مساءً.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، أثناء تواجد الزائرين داخل جدران الكنيسة.