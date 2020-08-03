رئيس التحرير

محمود مسلم

الكنيسة القبطية تعيد فتح كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد

استقبال الزائرين طوال الأسبوع من الـ8 صباحا إلى 8 مساء

كتب:

رامي مصطفى
02:26 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
كنيسة العذراء مريم بمسطرد

كنيسة العذراء مريم بمسطرد

أعلنت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، إعادة فتح كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، أبوابها من جديد.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن فتح أبواب الكنيسة طوال أيام الأسبوع، واستقبال الزائرين من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ8 مساءً.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، أثناء تواجد الزائرين داخل جدران الكنيسة.

 

 

اقرأ المزيد:

30 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

حرق العلم التركي أمام كنيسة "آيا صوفيا" اليونانية

كاهن كنيسة يشتري صك أضحية بالشرقية: مناسباتنا وفرحتنا واحدة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان مخطط تطوير كنيسة العذراء بالزيتون