في ذكرى رحيل حسن الأسمر "الواد الجِن".. متشكرين على الفن والموال

"أنا أنا الواد الجن اللي لا يهدى ولا يون.. طالع أزن نازل أزن.. أنا من يومي ناوي أفن"، كان عاشقًا للفن منذ نعومة أظافره، شابًا صغيرًا يهوى التمثيل داخل أحد قصور الثقافة، يحلم بالظهورعلى شاشتي السينما والتليفزيون، ولكن يشاء القدر أن تبدأ شهرته من عالم الغناء، بعدما اكتشفه صاحب شركة إنتاج بفرح شعبي، وأُعجب بحنجرته الذهبية التي لا تخطئها الآذان، ليصبح حسن الأسمر أحد فرسان الأغنية الشعبية بداية من ثمانينات القرن الماضي.

"غُلبت أدور ع الراحة في دنيا أسيا وجراحه.. أنا اللي ماشي يا عين.. ماعرفش رايح أنا على فين.. أنا مين أنا مين"، اليوم الذكرى التاسعة على رحيل حسن الأسمر، الذي ودعنا في مثل هذا اليوم 7 أغسطس من عام 2011، والذي كان يتمتع بصحة جيدة، سعيدًا بنجاحاته التي يحققها في عالم الغناء، ولكن أصيب فجأة بأزمة قلبية استمرت ساعات، ليرحل عن دنيانا وهو في بداية الخمسينات من عمره، تاركًا إرثًا ذهبيًا للأغنية الشعبية التي ما زالت يلجأ إليها الكثيرين في أفراحهم وأحزانهم.

"ادلع يا حلو يا أبو رمش مكحلو"، الجذور صعيدية تعود لمحافظة قنا، والنشأة كانت في حي العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر من عام 1959، الأمر الذي أثّر بشكل إيجابي وجعلت من حسن الأسمر، فنانًا يحمل بصمات مختلفة في أغنياته، لارتياده الموالد وحلقات الذكر، والاستماع للأغنيات الشعبية، وترديدها بشكل مختلف وبطريقة تشعرك أنه صانع هذه الأغنية ولم تكن ملكًا لغيره يومًا ما، منها "جرحوني وقفلوا الأجزخانات" التي غناها الفنان شكوكو، و "حلال عليك" للفنان محمد رشدي.

"حلويات الواد دا هو حلويات.. وبيحكوا عنه كتير حكايات إكمنه فلتة من الفلتات"، مع ثمانينات القرن الماضي، ذاع صيت حسن الأسمر، الفنان الشعبي الذي اشتهر بأداء المواويل، وبـ "الوحمة" التي تزين جبهته، وأصبح "الحلو أبو شامة على جبينه"، فرصة لا تعوض أمام صناع الفن، وجرى الاستعانة به للمشاركة في عدد من الأفلام والأعمال الدرامية والمسرحيات.

من أشهر الأعمال التي شارك فيها حسن الأسمر، مع صديقه الفنان صلاح السعدني، مسلسل "أرابيسك" وتجسيده شخصية رزق العجلاتي، ومسلسل "أوراق مصرية 3"، وفيلم "درب الرهبة"، ومسرحية "باللو".

أكثر من 60 عملا، بمثابة الرصيد الفني للنجم حسن الأسمر، منها أفلام "بوابة إبليس" مع مديحة كامل، و "زيارة السيد الرئيس" مع محمود عبدالعزيز، و "ليلة ساخنة" مع نور الشريف، و "رجل ضد القانون" مع محمود ياسين.

"متشكرين على اللي عدى واللي راح"، وشارك حسن الأسمر، في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات "جحا المصري" مع يحيى الفخراني، و "أسمهان" مع سولاف فواخرجي، و "قمر" مع فيفي عبده، فضلًا عن مشاركته في عدد من المسرحيات منها "حمري جمري"، مع علاء ولي الدين، ممدوح وافي، صابرين.

"مكتوب في أول صفحاته واحد غريب وآدى حياته.. هيعيش حزين ويسيبها حزين، إمضاء زمن وتحياته"، من كلمات أشهر أغنيات حسن الأسمر "كتاب حياتي" للشاعر يوسف طه، ونغماتها من إبداع "الأسمر" الذي حرص على عدم وضع اسمه على الألحان التي يبدعها بنفسه، مكتفيًا بذكر اسم حسن عبدالعزيز.

"كان بيعمل كده عشان محدش يقوله اعمل لي لحن، فيه ناس تقوله فين الملحن الجامد ده، كان يقول لهم ده شبح يتعامل معه من الخارج، لأنه يرى أن صاحب بالين كذاب، ولو ركز في شغل الناس سيظلم شغله والعكس صحيح"، حسب تصريحات نجله هاني الأسمر.

صوت حسن الأسمر، "معجون بهموم الغلابة" الذين يرقصون في أفراحهم على أغنياته الحزينة، "سقيتني المُر في كاساتك.. وأنا اللي فاكره شرباتك.. أعملك ايه حيرتني"، و "أنا هو.. وإنت هو والزمان أهو بينا أهو.. إما سهرتك ليالي، إما خليتك تلالي وتشتكيني لدا ودهو"، "طعم الأيام يا زمان.. طعم الأيام بقى مُر.. إعمل معروف يا زمان خلي الأيام دي تمر".