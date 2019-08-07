حسن الأسمر واحد من أهم فناني الغناء الشعبي في مصر، قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأغنيات التي تعاون فيها مع كبار المؤلفين والملحنين، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وبالرغم من شهرة الفنان الراحل كمطرب شعبي، إلا أنه كان يمتلك موهبة التمثيل بشكل استثنائي فقدم عددا من الأفلام السينمائية والمسرحيات والدراما التليفزيونية مع كبار المخرجين والنجوم.

كانت بداية حسن الأسمر مع التمثيل في بدايات ثمانينيات القرن الماضي بعد نجاحه في الغناء، حيث شارك بعدد من المسرحيات مع كل من سيد زيان وميمي جمال وحسين الشربيني وعدد كبير من النجوم وشارك بعدد من الأفلام السينمائية حتى تجاوز الـ50 عملا فنيا، وتبقى علامات بارزة في مسيرته كممثل.

عيون الصقر - 1992

قدم حسن الأسمر شخصية "بخيت"، عسكري زميل للفنان نور الشريف خلال أحداث الفيلم الذي يسرد حكاية "أبو الوفا" الجندي بحرس الحدود، الذي يعرض عليه أحد تجار المخدرات رشوة ضخمة مقابل السماح بدخول شحنة مخدرات للبلاد، ويدَّعي "أبو الوفا" الموافقة ولكنه يبلغ المسؤولين، وعند تسلمه مبلغ الرشوة، يلقي القبض على تاجر المخدرات، وتستمر الأحداث، واستطاع حسن الأسمر أن يجسد خلال الفيلم شخصية الجندي الذي يطمع في الرشوة لتحسين مستوى معيشته.

الفيلم من بطولة "نور الشريف، رغدة، محمد توفيق وعلاء ولي الدين" ومن إخراج إبراهيم الموجي.

أرابيسك - 1994

شارك حسن الأسمر بمسلسل "أرابيسك" من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبدالحميد، وجسَّد خلال المسلسل شخصية "رزق العجلاتي" الذي يحلم بالغناء والشهرة ويحب إحدى فتيات الحارة "مديحة" ويسعى للزواج منها ويحقق حلمه ويصبح مطربا.

المسلسل ضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل "صلاح السعدني، هدى سلطان، حسن حسني وأبوبكر عزت وكرم مطاوع.

زيارة السيد الرئيس - 1994

قدم حسن الأسمر فيلم "زيارة السيد الرئيس" من تأليف الأديب يوسف القعيد وإخراج منير راضي، وسرد الفيلم حكاية قرية انتشر بها شائعة أن القطار الذي يُقل الرئيس ونظيره الأمريكي سيتوقف عند القرية، حينها تتغير أحوال القرية ويبدأ ظهور العديد من أشكال الفساد والنفاق، وجسَّد حسن الأسمر خلال أحداث الفيلم شخصية "حسن".

الفيلم من بطولة "محمود عبدالعزيز، نجاح الموجي، هياتم وأحمد راتب".

ليلة ساخنة - 1995

تعاون الفنان حسن الأسمر مع المخرج عاطف الطيب، وللمرة الثانية مع الفنان الراحل نور الشريف في فيلم "ليلة ساخنة"، وجسَّد خلال أحداث الفيلم شخصية "زقزوق" وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة هي ليلة رأس السنة، حيث يحاول "السائق سيد" بشتى الطرق تدبير 200 جنيه لإجراء عملية جراحية ضرورية لحماته التي تهتم بابنه الوحيد المعاق ذهنيًا، وبنفس الليلة تحاول "حورية" فتاة الليل التي قررت التوبة، أن تدبر المبلغ اللازم لتنكيس المنزل الذي تعيش به، وعند التقائهما، يعيشان ليلة مليئة بالأحداث.

الفيلم من بطولة "نور الشريف، لبلبة، سيد زيان، عزت أبوعوف، سناء يونس ومحمد متولي".

ورحل عن الحياة الفنان حسن الأسمر في مثل هذا اليوم 7 أغسطس عام 2011 بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ54 عاما.