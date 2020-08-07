ترامب يحظر أي معاملات أمريكية مع "تيك توك" و"وي تشات"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يقضيان بحظر أي معاملات أمريكية مع شركتي "بايت دانس" الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" و"تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات"، على أن يدخل الأمران حيز النفاذ خلال 45 يوما.

وقال ترامب، في أمر تنفيذي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن "تيك توك" يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني ويجب على الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

وأضاف أنه سيدعم بيع عمليات "تيك توك" الأمريكية إلى شركة مايكروسوفت إذا حصلت الحكومة على "جزء كبير" من سعر البيع، محذرا من أنه سيحظر الخدمة في الولايات المتحدة في 15 سبتمبر المقبل.وفي المرسوم الآخر، أشار ترامب إلى أن "وي تشات" "يجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه.

عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين.وأوضح أنه سيتم حظر تطبيق "وي تشات" فعليا في الولايات المتحدة خلال 45 يوما في إطار الحد المسموح به بموجب القانون، وأي معاملة مرتبطة بوي تشات من قبل أي شخص أو فيما يتعلق بأي ملكية تقع في نطاق الاختصاص القضائي الأمريكي.