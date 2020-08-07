رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا: ندعم المرشحين الشباب ونثق في قدراتهم

قال سامح أبو زيد، رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، إن التصويت بالبريد السريع يساعد في المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ويسهل الأمر على الجاليات المصرية في الخارج بسبب التدابير الاحترازية التي تتخذها دول العالم المختلفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن البعض تخوف من استغلال أعداء الوطن من الجماعة الإرهابية في الخارج التصويت بالبريد السريع، لدعم مرشح في مجلس النواب على سبيل المثال.

وأضاف أبو زيد لـ"الوطن": "مشاركة هذا العدد من الشباب في انتخابات الشيوخ، يعد خطوة رائعة للغاية نظرا لأن الشباب يمثل 60% من القرارات التي تتخذها أي دولة على مستوى العالم، وأبرز مثال على ذلك مشاركة أعضاء في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتخابات مجلس الشيوخ بعد أن تولى الشباب مناصب قيادية سواء في المحافظات أو الوزارات المختلفة، تأكيدا لوعود الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في شرم لشيخ عام 2016".

وأوضح رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، أن معظم المغتربين المصريين في الخارج من فئة الشباب، والذين سيقدمون على التصويت في انتخابات الشيوخ دعما للمرشحين الذين في مثل أعمارهم، لأنهم يعلمون جيدا أن الشاب المصري لديه الطموح والإصرار في النجاح ولن يتوانى عن بذل أي جهد، أو طاقة لخدمة مصر، كما أننا نفتخر بجميع النماذج التي تروي تجاربها في مؤتمرات الشباب أو منتدى شباب العالم ونثق في قدرتهم على النجاح.