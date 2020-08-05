محافظة سوهاج تبحث الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

ترأس اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث التجهيزات لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور مدحت القاضي السكرتير العام المساعد المحافظة، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج لشئون الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء وزارات " الشباب والرياضية، والتربية والتعليم، والكهرباء، والتضامن الإجتماعي"، بالإضافة إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، والمرور، والإسعاف .

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع على تجهيز المقار الانتخابية وفقا للكشوف التي سترسل للمحافظة، والعمل على تطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم إنتخابي، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان .

كما ناقش الاجتماع سبل تقديم الدعم لأطقم وزارة الإنتاج الحربي المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة، وتوفير وسائل النقل اللازمة لانتقال المستشارين والقضاة إلى اللجان وتذليل أي عقبات، مع توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاه، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد " الليثي" على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.