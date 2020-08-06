"القبيلة" كلمة السر في حسم انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان

تشهد قرى ومراكز محافظة أسوان تحركات ملحوظة لـ12 مرشحًا لعضوية مجلس الشيوخ، وذلك قبل ساعات من الصمت الانتخابي، في حين لجأ بعضهم إلى القرى لعقد التربيطات الانتخابية.

وظهرت فى أسوان نبرة "العصبية القبلية" على خطاب المرشحين الذين لجأوا لأبناء قبيلتهم لكسب دعمهم الانتخابي، خاصة أن الغالبية العظمى من الناخبين لا ينظرون إلى الصفة الحزبية بقدر ما ينظرون إلى القبيلة التي ينتمي لها المرشح.

ومن هذا المنطلق بدأ ممثلو القبائل في دعم أبنائهم للتصويت لمرشحهم من أبناء القبيلة، وفى حال عدم ترشح أي من أبناء القبيلة يتم الاتفاق على دعم مرشح بعينه وتفتيت الصوت الثاني بين باقي المرشحين.

يذكر أن 12 مرشحًا بأسوان يتنافسون على مقعدين فرديين.