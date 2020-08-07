حماية المستهلك: تحقيق عاجل للوصول لهوية فيديو "تعبئة السكر من الأرض"

فتح جهاز حماية المستهلك تحقيقًا في فيديو متداول عبر مواقع السوشيال ميديا، لأحد مصانع تعبئة السكر المجهولة، أثار غضب الكثير بعد أن ظهر فيه بعض العمال وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بطريق يدوية من على الأرض، للوصول للمصنع الذي ظهر في الفيديو، وضبط صاحبه لمخالفته معايير السلامة الصحية.

ويظهر في مقطع الفيديو عدد من العمال وهم يفترشون الأرض أعلى كمية كبيرة من السكر، وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بأيديهم ودون أي معيار للوزن.

وناشد الجهاز المواطنين، حال لديهم أي معلومات عن المصنع المذكور التواصل عبر الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي "الخط الساخن يغطي القاهرة الكبرى – الإسكندرية".